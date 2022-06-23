Лидеры БРИКС обсудили ситуацию на Украине и выступили за переговоры Москвы и Киева

Лидеры БРИКС обсудили ситуацию на Украине и выразили поддержку переговорам Москвы и Киева. Об этом говорится в Пекинской декларации XIV саммита БРИКС.

«Мы обсудили ситуацию на Украине и напоминаем о позициях наших стран, озвученных на профильных площадках, а именно в Совете Безопасности ООН и на Генеральной ассамблее ООН. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной», — говорится в документе.

Лидеры группы стран также обсудили озабоченности, которые вызваны гуманитарной обстановкой на Украине и вокруг неё.

«Выразили поддержку усилиям Генерального секретаря ООН, учреждениям системы ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с руководящими принципами гуманности, нейтралитета и беспристрастности, установленными резолюцией 46/182 Генеральной ассамблеи ООН», — сообщили участники саммита.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой.

Как отметил министр, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам.