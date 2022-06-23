Представители ОНФ и журналисты попали под миномётный обстрел под Северодонецком

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Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) и журналисты попали под миномётный обстрел под Северодонецком. Об этом сообщил глава пресс-службы ОНФ Алексей Штокал.
Представители ОНФ и журналисты попали под миномётный обстрел под Северодонецком
  • AP

Как рассказал Штокал, во время передачи военным вещей, собранных в рамках проекта «Всё для победы», начался миномётный обстрел.

«Все успели забежать в укрытие. Пострадавших нет. Груз вручён. В настоящее время мы возвращаемся в Луганск», — приводит его слова ТАСС.

3 июня корреспондент RT Игорь Жданов рассказал об артиллерийском обстреле со стороны украинских войск автомобилей с журналистами на въезде в Северодонецк.

По его словам, один из снарядов попал в автомобиль, в котором находилась съёмочная группа Reuters.

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