Корреспондент RT показал видео обстрела автомобилей с журналистами возле Северодонецка

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Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал кадры обстрела автомобилей с журналистами на въезде в Северодонецк.
Корреспондент RT показал видео обстрела автомобилей с журналистами возле Северодонецка
  • AP

На видео показан момент попадания снаряда в автомобиль.

«Ребята из Reuters (почти) в порядке. У одного сломана рука, у другого сквозное в ногу», — уточнил Жданов.

По его словам, снаряд попал в капот автомобиля.

Ранее Жданов рассказал об артиллерийском обстреле со стороны украинских войск автомобилей с журналистами на въезде в Северодонецк.

По его словам, один из снарядов попал в автомобиль, в котором находилась съёмочная группа Reuters.

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