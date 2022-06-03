Корреспондент RT показал видео обстрела автомобилей с журналистами возле Северодонецка

Корреспондент RT Игорь Жданов опубликовал кадры обстрела автомобилей с журналистами на въезде в Северодонецк.

На видео показан момент попадания снаряда в автомобиль.

«Ребята из Reuters (почти) в порядке. У одного сломана рука, у другого сквозное в ногу», — уточнил Жданов.

По его словам, снаряд попал в капот автомобиля.

Ранее Жданов рассказал об артиллерийском обстреле со стороны украинских войск автомобилей с журналистами на въезде в Северодонецк.

По его словам, один из снарядов попал в автомобиль, в котором находилась съёмочная группа Reuters.