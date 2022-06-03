Корреспондент RT рассказал об обстреле автомобилей с журналистами возле Северодонецка
- AP
«Попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в 5—10 м перед нами, в котором в том числе ехала съёмочная группа «Рейтер» из двух человек», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Жданова, автомобиль перевернулся на бок и загорелся. Жданов рассказал, что водитель сопровождения погиб на месте в результате произошедшего, а журналисты были госпитализированы.
Он добавил, что со съёмочной группой RT всё в порядке.
«Били прицельно: дождались, пока мы заедем на, как выяснилось, пристрелянный участок дороги, и только тогда начали обстрел, корректировали с беспилотника», — сказал Жданов.
Жданов подчеркнул, что оба автомобиля были гражданские.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что два человека пострадали из-за обстрела Енакиева украинскими войсками из американских гаубиц М777.