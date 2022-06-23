Подразделения ЛНР начали зачистку села Горское от украинских войск

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Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики приступили к зачистке села Горское от украинских войск.
Подразделения ЛНР начали зачистку села Горское от украинских войск
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, именно из этого населённого пункта ВСУ несколько лет обстреливали территорию республики.

Бойцы движутся вдоль улиц и проверяют село на предмет оставшихся боевиков.

Дорога на въезде в Горское сильно повреждена противотанковыми минами, мост со стороны Тошковки подорван.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что часть украинских войск в Горском и Золотом посылают сигналы о готовности сдаться в плен.

Он также сообщил, что населённые пункты взяты в блокаду.

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