Замглавы ВГА Стремоусов: херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов

Короткая ссылка
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонский морской порт не могут покинуть 12 иностранных судов из-за того, что украинские военные заминировали лиман.
Замглавы ВГА Стремоусов: херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов
  • © Администрация Херсонского морского порта

«В основном это турецкие (суда. — RT), также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских Островов», — приводит его слова РИА Новости.

Стремоусов объяснил, что суда остаются в порту, поскольку военные Украины заминировали выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очакова Николаевской области.

Ранее Минобороны сообщило, что силами ВМФ России и портовых властей ДНР был обеспечен первый безопасный выход из порта Мариуполя турецкого судна Azov Concord.

В мае газета Aydınlık писала, что Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить