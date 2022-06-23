Замглавы ВГА Стремоусов: херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов
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«В основном это турецкие (суда. — RT), также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских Островов», — приводит его слова РИА Новости.
Стремоусов объяснил, что суда остаются в порту, поскольку военные Украины заминировали выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очакова Николаевской области.
Ранее Минобороны сообщило, что силами ВМФ России и портовых властей ДНР был обеспечен первый безопасный выход из порта Мариуполя турецкого судна Azov Concord.
В мае газета Aydınlık писала, что Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы.