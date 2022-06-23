Замглавы ВГА Стремоусов: херсонский порт не могут покинуть 12 иностранных судов

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонский морской порт не могут покинуть 12 иностранных судов из-за того, что украинские военные заминировали лиман.

«В основном это турецкие (суда. — RT), также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских Островов», — приводит его слова РИА Новости.

Стремоусов объяснил, что суда остаются в порту, поскольку военные Украины заминировали выход в Чёрное море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очакова Николаевской области.

Ранее Минобороны сообщило, что силами ВМФ России и портовых властей ДНР был обеспечен первый безопасный выход из порта Мариуполя турецкого судна Azov Concord.

В мае газета Aydınlık писала, что Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы.