Минобороны сообщило, что турецкое судно «Азов Конкорд» покинуло порт Мариуполя

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Минобороны сообщило, что силами ВМФ России и портовых властей ДНР был обеспечен первый безопасный выход из порта Мариуполя турецкого судна «Азов Конкорд».
Минобороны сообщило, что турецкое судно «Азов Конкорд» покинуло порт Мариуполя
  • РИА Новости

«21 июня силами Военно-морского флота во взаимодействии с портовыми властями Донецкой Народной Республики обеспечен первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из порта Мариуполя турецкого судна «Азов Конкорд», — говорится в заявлении.

В мае Министерство обороны России сообщило, что шесть иностранных сухогрузов остаются в порту Мариуполя, несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода.

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