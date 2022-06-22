Минобороны сообщило, что турецкое судно «Азов Конкорд» покинуло порт Мариуполя
- РИА Новости
«21 июня силами Военно-морского флота во взаимодействии с портовыми властями Донецкой Народной Республики обеспечен первый безопасный выход по действующему морскому гуманитарному коридору из порта Мариуполя турецкого судна «Азов Конкорд», — говорится в заявлении.
В мае Министерство обороны России сообщило, что шесть иностранных сухогрузов остаются в порту Мариуполя, несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода.