Минобороны сообщило об остающихся в порту Мариуполя шести иностранных сухогрузах

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Министерство обороны России сообщило, что шесть иностранных сухогрузов остаются в порту Мариуполя, несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода.
Минобороны сообщило об остающихся в порту Мариуполя шести иностранных сухогрузах
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Речь идёт об иностранных сухогрузах «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка).

По данным Минобороны, «руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что гражданские суда могут безопасно пользоваться акваторией порта Мариуполя, минная опасность устранена. 

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что мариупольский порт завтра-послезавтра начнёт принимать и отправлять грузы.

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