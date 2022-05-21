Aydınlık: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы

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Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы и не выпускает их, несмотря на то, что Россия открыла коридор безопасности. Об этом пишет газета Aydınlık.
Aydınlık: Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
  • Gettyimages.ru

В статье говорится, что Украина объясняет запрет турецким кораблям выходить из порта Одессы тем, что в море остались мины. 

При этом газета пишет, что «основная цель другая». Автор материала утверждает, что если иностранные корабли уйдут, то украинские военные станут «явной мишенью», и в этом случае «Одесса скоро падёт».

В апреле в Минобороны России заявили, что более 70 судов из 18 стран остаются заблокированными в семи украинских портах.

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