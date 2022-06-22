В офисе Генсека ООН прокомментировали удар ВСУ по буровым вышкам в Чёрном море

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар украинских войск по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» в Чёрном море, заявил, что в ООН выступают против любых ударов по гражданской инфраструктуре.

«Мы выступаем против любых атак с любой стороны в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры», — приводит сообщение ТАСС.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ. На буровых вышках находились 109 человек.

По последним данным, пропавшими без вести числятся семь человек, которые находились на платформах «Черноморнефтегаза».

В Минобороны России заявили, что Украина атаковала российские газовые вышки в Чёрном море на фоне очередной неудачной попытки захвата острова Змеиный.