Столтенберг: НАТО находится в постоянном контакте с Литвой

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НАТО находится в постоянном контакте с Литвой по ситуации вокруг Калининградской области, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО находится в постоянном контакте с Литвой
  • AP

«Мы в постоянном контакте с Литвой, она на этой неделе проинформировала страны НАТО об этом. Литва — это страна НАТО и она одновременно страна ЕС, и она применяет санкции, а страны НАТО поддерживают санкции ЕС», — цитирует его ТАСС.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Как отметили в Кремле, власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что страна готова к ответным мерам со стороны России, вместе с этим, по его мнению, «военной конфронтации не ожидается».

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