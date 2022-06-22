Столтенберг: НАТО находится в постоянном контакте с Литвой

НАТО находится в постоянном контакте с Литвой по ситуации вокруг Калининградской области, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы в постоянном контакте с Литвой, она на этой неделе проинформировала страны НАТО об этом. Литва — это страна НАТО и она одновременно страна ЕС, и она применяет санкции, а страны НАТО поддерживают санкции ЕС», — цитирует его ТАСС.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Как отметили в Кремле, власти России рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что страна готова к ответным мерам со стороны России, вместе с этим, по его мнению, «военной конфронтации не ожидается».