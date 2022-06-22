В ЛНР сообщили о взятии группы украинских военных в оперативное окружение в Лисичанске
- РИА Новости
«Действительно, всё так», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 1».
Филипоненко отметил, что небольшие группы украинских военных в Лисичанске выходят на связь, желая сдаться, но заградотряды им мешают.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал взятие Лисичанска в Луганской Народной Республике в кольцо в ближайшее время.
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что в городе Лисичанске в ЛНР находятся до 7 тыс. украинских военных.