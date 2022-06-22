В ЛНР сообщили о взятии группы украинских военных в оперативное окружение в Лисичанске

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Группа украинских военных в Лисичанске взята в оперативное окружение. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
В ЛНР сообщили о взятии группы украинских военных в оперативное окружение в Лисичанске
  • РИА Новости

«Действительно, всё так», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 1».

Филипоненко отметил, что небольшие группы украинских военных в Лисичанске выходят на связь, желая сдаться, но заградотряды им мешают. 

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал взятие Лисичанска в Луганской Народной Республике в кольцо в ближайшее время.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что в городе Лисичанске в ЛНР находятся до 7 тыс. украинских военных.

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