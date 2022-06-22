Кадыров анонсировал взятие Лисичанска в ЛНР в кольцо в ближайшее время

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал взятие Лисичанска в Луганской Народной Республике в кольцо в ближайшее время.

По словам Кадырова, «есть хорошие результаты в направлении Северодонецка и Лисичанска», откуда его помощник Апты Алаудинов передаёт оперативную информацию об успехах войск России и ЛНР.

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов», — написал глава Чечни в своём Telegram-канале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео российских военных из города Северодонецка в Луганской Народной Республике.