Кадыров анонсировал взятие Лисичанска в ЛНР в кольцо в ближайшее время

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Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал взятие Лисичанска в Луганской Народной Республике в кольцо в ближайшее время.
Кадыров анонсировал взятие Лисичанска в ЛНР в кольцо в ближайшее время
  • РИА Новости

По словам Кадырова, «есть хорошие результаты в направлении Северодонецка и Лисичанска», откуда его помощник Апты Алаудинов передаёт оперативную информацию об успехах войск России и ЛНР.

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов», — написал глава Чечни в своём Telegram-канале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео российских военных из города Северодонецка в Луганской Народной Республике.

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