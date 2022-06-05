Кадыров опубликовал видео чеченских военных из Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео российских военных из города Северодонецка в Луганской Народной Республике.

В своём аккаунте в Telegram он разместил видео, которое в Северодонецке снял помощник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов.

«Теперь даже слепому ясно, что нациков в городе нет и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца. Сбежали они из города, друзья, ушли в промышленную зону, где их и иностранных наёмников планомерно и не спеша отправляют к Бандере наши ребята совместно с бойцами ЛНР», — написал Кадыров.

31 мая Кадыров сообщил о завершении «тотальной зачистки» Северодонецка в Луганской Народной Республике и переходе бойцов к тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска уничтожили более 60% жилого фонда Северодонецка.