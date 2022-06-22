Хуснуллин: склоняемся к мнению, что завод «Азовсталь» в Мариуполе должен работать

Завод «Азовсталь» в Мариуполе должен продолжить работу, он предоставляет 12 тысяч рабочих мест, считает вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Для нас важный вопрос — что (делать) с «Азовсталью». Но мы склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно — это 12 тыс. работающих», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (его слова приводит РИА Новости).

18 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» планируется снести. По его словам, на месте «Азовстали» планируются другие проекты.

Он также сказал, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес.