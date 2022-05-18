Пушилин заявил о планах по сносу «Азовстали»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» планируется снести.

«По предприятиям планируется: всё, что живое, — восстанавливать... Если по (заводу имени. — RT) Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим, по заявлению Пушилина, по вопросу завода «Азовсталь» было учтено мнение мариупольцев: он загрязнял окружающую среду с момента, как появился, а потому будет снесён.

«На месте «Азовстали» планируются другие проекты», — отметил он.

Ранее Пушилин заявил, что, по предварительным данным, в Мариуполе не подлежат восстановлению более 60% домов.