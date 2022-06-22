Рябков призвал США не делать «круглые глаза» из-за наказания воюющих на Украине наёмников

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков призвал США не делать «круглые глаза» после некоторых заявлений российской стороны об американских наёмниках, которые принимают участие в боевых действиях. Такие боевики будут преследоваться «по всей строгости применимых законов», подчеркнул он.
Рябков призвал США не делать «круглые глаза» из-за наказания воюющих на Украине наёмников
  • © МИД России

«Попытки делать круглые глаза, как это вчера произошло в Вашингтоне после некоторых заявлений из Москвы, неуместны. Слишком серьёзные вещи и люди вовлечены в деяния, которые преследуются и будут преследоваться по всей строгости применимых в этой ситуации законов», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона не может гарантировать, что попавшие в плен на Украине американские наёмники не будут приговорены в суде к смертной казни.

Он напомнил, что американские наёмники участвовали в незаконной деятельности и должны понести ответственность за совершённые преступления.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме «ужаснулись» такими словами представителя Кремля.

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