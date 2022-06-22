Хакер RaHDIt: «Фабрика троллей» Украины причастна к организации беспорядков в Казахстане

Украинский военный 83-го центра информационно-психологических операций причастен к организации беспорядков в Казахстане.

Об этом сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из группы RaHDIt.

«83-й центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но тому, что они приложили к этому руку, есть подтверждения», — заявил собеседник агентства.

Речь идёт о январских протестах в Казахстане в 2022 году.

Ранее хакер из российской группировки RaHDIt заявил, что в результате проведённой в марте кибератаки было взломано более 700 сайтов украинских государственных органов.