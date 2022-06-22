Хакер RaHDIt: «Фабрика троллей» Украины причастна к организации беспорядков в Казахстане
Об этом сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер из группы RaHDIt.
«83-й центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но тому, что они приложили к этому руку, есть подтверждения», — заявил собеседник агентства.
Речь идёт о январских протестах в Казахстане в 2022 году.
Ранее хакер из российской группировки RaHDIt заявил, что в результате проведённой в марте кибератаки было взломано более 700 сайтов украинских государственных органов.