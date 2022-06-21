Сдавшиеся в Херсоне срочники украинской армии попросили о российском гражданстве

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Двое срочников украинской армии, добровольно сдавшихся российской военной комендатуре в Херсоне, попросили не включать их в списки на обмен и выдать им российское гражданство.
Сдавшиеся в Херсоне срочники украинской армии попросили о российском гражданстве
  • РИА Новости

«Хотим обратиться к российским властям: мы не хотим на обмен, хотим остаться здесь, жить в мире, получить российское гражданство и помогать России бороться с нацизмом», — приводит РИА Новости слова срочников.

Они рассказали, что повестки о призыве им были выданы на работе, им угрожали тремя годами лишения свободы за уклонение от призыва.

Как отмечает агентство, украинские военные и боевики теробороны продолжают добровольно сдаваться российским военным. Они обращаются в комендатуру и к военной полиции на блокпостах, сдают личное стрелковое оружие, а также передают информацию о схронах с вооружением и боеприпасами.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число пунктов приёма документов на российское гражданство в регионе увеличат.

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