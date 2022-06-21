В Херсонской области увеличат число пунктов по выдаче паспортов России

Число пунктов приёма документов на российское гражданство в Херсонской области увеличат.

Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

По его словам, процесс идёт очень хорошо.

«Мы уже видим, что административных центров по оформлению российского гражданства нужно больше», — приводит слова Сальдо РИА Новости.

Он отметил необходимость увеличивать количество специалистов, принимающих документы.

«И, очевидно, количество мест, где можно сдать документы на гражданство Российской Федерации будет увеличиваться», — сказал Сальдо.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке 21 июня откроется центр приёма документов на получение российского гражданства.