В Херсонской области увеличат число пунктов по выдаче паспортов России

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Число пунктов приёма документов на российское гражданство в Херсонской области увеличат.
В Херсонской области увеличат число пунктов по выдаче паспортов России
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

По его словам, процесс идёт очень хорошо.

«Мы уже видим, что административных центров по оформлению российского гражданства нужно больше», — приводит слова Сальдо РИА Новости.

Он отметил необходимость увеличивать количество специалистов, принимающих документы.

«И, очевидно, количество мест, где можно сдать документы на гражданство Российской Федерации будет увеличиваться», — сказал Сальдо.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке 21 июня откроется центр приёма документов на получение российского гражданства.

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