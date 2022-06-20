Центр приёма документов на получение паспорта России в Новой Каховке заработает 21 июня

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В Новой Каховке 21 июня откроется центр приёма документов на получение российского гражданства.
Центр приёма документов на получение паспорта России в Новой Каховке заработает 21 июня
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Cо вторника, 21 июня, жители Новой Каховки и Каховского административного района смогут подать заявление на оформление российского гражданства и вскоре получить российский паспорт», — говорится в сообщении в Telegram-канале военно-гражданской администрация Херсонской области.

Ранее стало известно, что дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, и проживающие в регионе дети-сироты автоматически получат российское гражданство.

 

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