Центр приёма документов на получение паспорта России в Новой Каховке заработает 21 июня

В Новой Каховке 21 июня откроется центр приёма документов на получение российского гражданства.

«Cо вторника, 21 июня, жители Новой Каховки и Каховского административного района смогут подать заявление на оформление российского гражданства и вскоре получить российский паспорт», — говорится в сообщении в Telegram-канале военно-гражданской администрация Херсонской области.

Ранее стало известно, что дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, и проживающие в регионе дети-сироты автоматически получат российское гражданство.