Песков: конфликт с Украиной будет затяжным, Москва больше не доверяет Западу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что страна готовится к затяжному характеру конфликта с Украиной, а западные страны больше не смогут вернуть доверие Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Пескова телеканалу MSNBC.

«Да, это будет затяжной кризис, но мы (Россия. – RT) никогда больше не будем доверять Западу», — так прокомментировал вопрос о длительности спецоперации на Украине пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о том, что западным странам необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта на Украине. По его мнению, он может растянуться на годы.