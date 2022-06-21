Песков: конфликт с Украиной будет затяжным, Москва больше не доверяет Западу
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Пескова телеканалу MSNBC.
«Да, это будет затяжной кризис, но мы (Россия. – RT) никогда больше не будем доверять Западу», — так прокомментировал вопрос о длительности спецоперации на Украине пресс-секретарь.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о том, что западным странам необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта на Украине. По его мнению, он может растянуться на годы.