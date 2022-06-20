Экономист Вернер прокомментировал решение Литвы по транзиту грузов в Калининград

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Экономист, профессор при Университете Де Монфора Ричард Вернер в беседе с RT прокомментировал решение литовских властей ограничить транзит ряда грузов в Калининградскую область.
Экономист Вернер прокомментировал решение Литвы по транзиту грузов в Калининград
  • Gettyimages.ru
  • © Saulius Zakarka / EyeEm

По его словам, такое решение Вильнюса нарушает международное право. 

«Речь идёт о внутренних транзакциях и внутренних перевозках — между двумя частями России. Географически выходит так, что они должны осуществляться через другую страну, но нельзя по этой причине применять санкции, ведь это внутрироссийские перевозки», — заявил экономист.

Вернер добавил, что «этот поступок представляется совершенно необоснованным и преступным по своим масштабам».

«Данный шаг со стороны Литвы может привести к очень серьёзным последствиям. Важно, чтобы люди понимали, что они делают», — сказал он.

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

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