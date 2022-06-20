Представитель НМ ЛНР Марочко: украинские боевики на «Азоте» начинают вести переговоры

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала заявил, что некоторые находящиеся на заводе «Азот» в Северодонецке украинские боевики начинают выкидывать белые флаги и вести переговоры.

«У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги на некоторых участках, вести какие-то переговоры», — цитирует его РИА Новости.

Марочко добавил, что войска Луганской Народной Республики общаются с некоторыми украинскими командирами на открытых частотах. По его словам, у украинских войск «плачевное» положение, так как они были брошены своим командованием.

Кроме того, он рассказал, что украинские военные недавно предприняли попытку наладить снабжение с помощью плотов и маленьких лодок, но это «капля в море».

«Это всё заставляет этих боевиков вести некоторые переговоры», — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.

Андрей Марочко заявлял, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц.