Мэр Донецка сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный в результате обстрелов ВСУ
- РИА Новости
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«Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города вновь оказались под массированными обстрелами ВФУ. Сообщается о сильном пожаре в микрорайоне Азотный», — написал Кулемзин в Telegram.
Ранее сообщалось, что движение части транспорта в Донецке было приостановлено из-за обстрела.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за сутки 61 раз обстреляли территорию республики.
Три человека погибли, шестеро получили ранения.