Мэр Донецка сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный в результате обстрелов ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Мэр Донецка сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный в результате обстрелов ВСУ
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города вновь оказались под массированными обстрелами ВФУ.  Сообщается о сильном пожаре в микрорайоне Азотный», — написал Кулемзин в Telegram

Ранее сообщалось, что движение части транспорта в Донецке было приостановлено из-за обстрела.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за сутки 61 раз обстреляли территорию республики.

Три человека погибли, шестеро получили ранения.

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