Мэр Донецка сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный в результате обстрелов ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный в результате обстрелов со стороны украинских военных.

«Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города вновь оказались под массированными обстрелами ВФУ. Сообщается о сильном пожаре в микрорайоне Азотный», — написал Кулемзин в Telegram.

Ранее сообщалось, что движение части транспорта в Донецке было приостановлено из-за обстрела.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за сутки 61 раз обстреляли территорию республики.

Три человека погибли, шестеро получили ранения.