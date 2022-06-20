Уголовное и административное законодательство ДНР синхронизировано на 70% с российским
Об этом пишет ТАСС .
Дальнейшее изменение законов и приведение их в соответствие с российским законодательством требует окончания спецоперации на Украине.
«Самый главный нюанс — у нас отсутствует такой орган, как Следственный комитет. В связи с этим получается совсем другой уголовный процесс, но появление новой структуры требует значительных затрат из бюджета. К тому же у нас кадровый голод из-за военной агрессии Украины, из-за эвакуации, из-за мобилизации. Нужно время. Такие нюансы требуют переходного периода, но он не будет исчисляться годами», — прокомментировала изменения Шишкина.
По словам председателя профильного комитета, на сегодняшний день республика не может направить финансы на создание ведомства в связи с тем, что все первоочередные статьи расходов связаны со спецоперацией на Украине и обеспечением мирной жизни ДНР.
Что касается КоАП, Шишкина отметила, что применительно к Донецкой Народной Республике необходимо пересматривать размеры штрафов, так как у России и ДНР не совпадают уровни жизни, и штраф за то или иное правонарушение может превышать финансовые возможности жителей.