Уголовное и административное законодательство ДНР синхронизировано на 70% с российским

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Председатель профильного комитета Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что уголовное и административное законодательство Донецкой Народной Республики синхронизировано с российским на 70%.

Об этом пишет ТАСС .

Дальнейшее изменение законов и приведение их в соответствие с российским законодательством требует окончания спецоперации на Украине.

«Самый главный нюанс — у нас отсутствует такой орган, как Следственный комитет. В связи с этим получается совсем другой уголовный процесс, но появление новой структуры требует значительных затрат из бюджета. К тому же у нас кадровый голод из-за военной агрессии Украины, из-за эвакуации, из-за мобилизации. Нужно время. Такие нюансы требуют переходного периода, но он не будет исчисляться годами», — прокомментировала изменения Шишкина.

По словам председателя профильного комитета, на сегодняшний день республика не может направить финансы на создание ведомства в связи с тем, что все первоочередные статьи расходов связаны со спецоперацией на Украине и обеспечением мирной жизни ДНР.

Что касается КоАП, Шишкина отметила, что применительно к Донецкой Народной Республике необходимо пересматривать размеры штрафов, так как у России и ДНР не совпадают уровни жизни, и штраф за то или иное правонарушение может превышать финансовые возможности жителей.

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