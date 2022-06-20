Эксперт Евсеев предположил итог возможной попытки НАТО взять под контроль Калининград

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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предположил последствия возможной попытки НАТО захватить Калининград. По его мнению, это может привести к вооружённому конфликту на Балтике, хотя вероятность этого низкая.

«Я не исключаю, что в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы. Если Запад готов к этому, то пусть обостряет ситуацию», — заявил Евсеев в интервью «Украина.ру».

Эксперт поделился мнением, что когда НАТО оценит эффективность спецоперации ВС России на Украине, то страны не захотят конфликта и желание вступать в боевые действия с российской стороной у них ослабнет.

Ранее Литва уведомила власти Калининграда о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕС.

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