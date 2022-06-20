Эксперт Евсеев предположил итог возможной попытки НАТО взять под контроль Калининград

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предположил последствия возможной попытки НАТО захватить Калининград. По его мнению, это может привести к вооружённому конфликту на Балтике, хотя вероятность этого низкая.

«Я не исключаю, что в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы. Если Запад готов к этому, то пусть обостряет ситуацию», — заявил Евсеев в интервью «Украина.ру».

Эксперт поделился мнением, что когда НАТО оценит эффективность спецоперации ВС России на Украине, то страны не захотят конфликта и желание вступать в боевые действия с российской стороной у них ослабнет.

Ранее Литва уведомила власти Калининграда о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций ЕС.