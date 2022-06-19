Пушилин: ДНР заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией

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Донецкая Народная Республика заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что Донецк хотел был развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства и поставок белорусской техники.

«Что касается взаимодействия с Беларусью, то есть определённые контакты по линии бизнеса, коммерческой составляющей. Поставляется продукция из Беларуси уже, поставляется и в Беларусь продукция», — сказал Пушилин в интервью «Беларусь 1». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Пушилин сообщил, что Донецкая Народная Республика и Иран подписали на ПМЭФ соглашение о поставках в ДНР строительной и плодово-овощной продукции.

Также правительство Москвы и правительство ДНР заключили соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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