Пушилин: ДНР и Иран подписали торгово-экономическое соглашение
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Иран намерен поставлять нам строительную и плодово-овощную продукцию. Наши производители планируют экспортировать металлопрокат, чугун, удобрения, сталеканатную продукцию, продукцию предприятий угольного машиностроения, проходческие комплексы», — цитирует его ДАН.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пушилина, Торгово-промышленная палата ДНР и иранский торговый дом «Фарнуш трейдинг» подписали соответствующее соглашение.
Также правительство Москвы и правительство ДНР заключили соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.