Пушилин: ДНР и Иран подписали торгово-экономическое соглашение

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Донецкая Народная Республика и Иран подписали на ПМЭФ соглашение о поставках ДНР строительной и плодово-овощной продукции. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин: ДНР и Иран подписали торгово-экономическое соглашение
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Иран намерен поставлять нам строительную и плодово-овощную продукцию. Наши производители планируют экспортировать металлопрокат, чугун, удобрения, сталеканатную продукцию, продукцию предприятий угольного машиностроения, проходческие комплексы», — цитирует его ДАН.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пушилина, Торгово-промышленная палата ДНР и иранский торговый дом «Фарнуш трейдинг» подписали соответствующее соглашение.

Также правительство Москвы и правительство ДНР заключили соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

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