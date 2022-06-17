Пушилин: ДНР и Иран подписали торгово-экономическое соглашение

Донецкая Народная Республика и Иран подписали на ПМЭФ соглашение о поставках ДНР строительной и плодово-овощной продукции. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

globallookpress.com

© Maksim Konstantinov