Власти Москвы и правительство ДНР подписали соглашения о сотрудничестве

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Правительство Москвы и правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) заключили соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Власти Москвы и правительство ДНР подписали соглашения о сотрудничестве
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает ТАСС.

Документы были подписаны на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашения подписали мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова рассказала, что в настоящее время прорабатывается вопрос о создании представительства ДНР на территории Санкт-Петербурга.

Открытие посольства ДНР в Москве ожидается в конце июня — начале июля.

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