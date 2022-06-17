Власти Москвы и правительство ДНР подписали соглашения о сотрудничестве
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
Документы были подписаны на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Соглашения подписали мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова рассказала, что в настоящее время прорабатывается вопрос о создании представительства ДНР на территории Санкт-Петербурга.
Открытие посольства ДНР в Москве ожидается в конце июня — начале июля.