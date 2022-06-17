Власти Москвы и правительство ДНР подписали соглашения о сотрудничестве

Правительство Москвы и правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) заключили соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

РИА Новости

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