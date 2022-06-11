В МИД ДНР сообщили о работе по созданию представительства республики в Петербурге

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МИД Донецкой Народной Республики прорабатывает вопрос о создании представительства ДНР на территории Санкт-Петербурга, заявила глава ведомства Наталья Никонорова в эфире «Соловьев LIVE».
В МИД ДНР сообщили о работе по созданию представительства республики в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Сейчас мы прорабатываем какие-нибудь, в том числе и альтернативные, методы и учреждения, допустим, представительство Донецкой Народной Республики либо города Донецка на территории Санкт-Петербурга», — цитирует её ТАСС.

Ранее министр сообщила, что открытие посольства ДНР в Москве ожидается в конце июня — начале июля.

6 мая глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в России.

Она уточнила, что штат дипмиссии ДНР в России может составить примерно 20 человек.

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