В МИД ДНР сообщили о работе по созданию представительства республики в Петербурге
- РИА Новости
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«Сейчас мы прорабатываем какие-нибудь, в том числе и альтернативные, методы и учреждения, допустим, представительство Донецкой Народной Республики либо города Донецка на территории Санкт-Петербурга», — цитирует её ТАСС.
Ранее министр сообщила, что открытие посольства ДНР в Москве ожидается в конце июня — начале июля.
6 мая глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву чрезвычайным и полномочным послом в России.
Она уточнила, что штат дипмиссии ДНР в России может составить примерно 20 человек.