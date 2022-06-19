В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ
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«По уточнённым данным, по улице Хасанской ранение получил мирный житель, мужчина 1955 года рождения», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Ранее стало известно, что украинские военные в 18:25 обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив по городу восемь снарядов натовского калибра.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооружение, поставляемое западными странами Киеву, используется против мирного населения Донбасса.