В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Украинские войска обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранения получил мирный житель, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ
  • AP

«По уточнённым данным, по улице Хасанской ранение получил мирный житель, мужчина 1955 года рождения», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее стало известно, что украинские военные в 18:25 обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив по городу восемь снарядов натовского калибра. 

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооружение, поставляемое западными странами Киеву, используется против мирного населения Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить