ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра
- AP
Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населённый пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм», — говорится в заявлении.
Ранее в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ погибла пенсионерка из села Озеряновка.
Всего за минувшие сутки в ДНР погибли семь мирных жителей, 24 — получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск.