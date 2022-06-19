ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра

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Украинские военные в 18:25 обстреляли Кировский район Макеевки, выпустив по городу восемь снарядов калибра 155 мм.
ВСУ обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра
  • AP

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населённый пункт Макеевка (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм», — говорится в заявлении.

Ранее в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ погибла пенсионерка из села Озеряновка.

Всего за минувшие сутки в ДНР погибли семь мирных жителей, 24 — получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск.

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