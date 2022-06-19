За минувшие сутки в ДНР погибли семь мирных жителей, 24 получили ранения при обстрелах ВСУ

На территории Донецкой Народной Республики при обстрелах со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей, более 20 получили ранения, следует из заявления штаба территориальной обороны ДНР.

«С 08:00 18 июня до 08:00 19 июня в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и ещё 24 получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что 18 июня украинские военные подвергли Донецк сильному обстрелу.

Одно из попаданий зафиксировано на улице Университетской, в районе кинотеатра «Звёздочка».

Также один из снарядов ВСУ повредил здание Донецкого национального университета.