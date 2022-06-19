За минувшие сутки в ДНР погибли семь мирных жителей, 24 получили ранения при обстрелах ВСУ
«С 08:00 18 июня до 08:00 19 июня в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и ещё 24 получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о том, что 18 июня украинские военные подвергли Донецк сильному обстрелу.
Одно из попаданий зафиксировано на улице Университетской, в районе кинотеатра «Звёздочка».
Также один из снарядов ВСУ повредил здание Донецкого национального университета.