Снаряд ВСУ повредил здание Донецкого национального университета
- AP
«Сильные задымления зафиксированы в районе микрорайона Гладковка. Под обстрелы попал и Ворошиловский район города. Повреждено одно из зданий Донецкого национального университета и близлежащие жилые дома», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В МЧС ДНР ранее сообщили о раненных и погибших сотрудниках при обстреле Донецка со стороны ВСУ.
Кулемзин также заявил о нескольких пострадавших в результате обстрела города.
Кроме того, из-за обстрелов шахта имени Засядько осталась обесточена в Донецке, под землёй находятся 77 человек.