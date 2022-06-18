Снаряд ВСУ повредил здание Донецкого национального университета

Украинская армия продолжает массированный обстрел Донецка — один из снарядов повредил здание Донецкого национального университета.

«Сильные задымления зафиксированы в районе микрорайона Гладковка. Под обстрелы попал и Ворошиловский район города. Повреждено одно из зданий Донецкого национального университета и близлежащие жилые дома», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В МЧС ДНР ранее сообщили о раненных и погибших сотрудниках при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Кулемзин также заявил о нескольких пострадавших в результате обстрела города.

Кроме того, из-за обстрелов шахта имени Засядько осталась обесточена в Донецке, под землёй находятся 77 человек.