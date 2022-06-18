В МЧС ДНР сообщили о раненных и погибших сотрудниках при обстреле Донецка со стороны ВСУ
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В ведомстве отметили, что Куйбышевский район Донецка обстреливается со стороны ВСУ с утра. К месту одного из вызовов направили пожарно-спасательное отделение.
«Автоцистерна остановилась на пассажирской остановке «Топаз», возле которой было попадание в торговый ларёк. В 09:28 в семи метрах от цистерны прилетел артиллерийский снаряд ВФУ», — говорится в сообщении ведомства.
Один спасатель погиб на месте, водителя и ещё троих пожарных госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Водитель скончался в больнице.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о нескольких пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ.
Кроме того, из-за обстрелов шахта имени Засядько осталась обесточена в Донецке, под землёй находятся 77 человек.
Кулемзин также проинформировал об облаке дыма над заводом «Топаз».