В МЧС ДНР сообщили о раненных и погибших сотрудниках при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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В результате обстрела со стороны украинской армии при выполнении работ погиб один спасатель и водитель МЧС Донецкой Народной Республики, ещё трое пожарных получили ранения.
В МЧС ДНР сообщили о раненных и погибших сотрудниках при обстреле Донецка со стороны ВСУ
  • AP

В ведомстве отметили, что Куйбышевский район Донецка обстреливается со стороны ВСУ с утра. К месту одного из вызовов направили пожарно-спасательное отделение.

«Автоцистерна остановилась на пассажирской остановке «Топаз», возле которой было попадание в торговый ларёк. В 09:28 в семи метрах от цистерны прилетел артиллерийский снаряд ВФУ», — говорится в сообщении ведомства.

Один спасатель погиб на месте, водителя и ещё троих пожарных госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Водитель скончался в больнице.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о нескольких пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ.

Кроме того, из-за обстрелов шахта имени Засядько осталась обесточена в Донецке, под землёй находятся 77 человек.

Кулемзин также проинформировал об облаке дыма над заводом «Топаз».

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