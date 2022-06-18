Мэр Донецка сообщил об облаке дыма над заводом «Топаз»
«Практически из всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом «Топаз». Куйбышевский район города остаётся под обстрелами», — написал он в Telegram.
В связи с непрекращающимися обстрелами городская администрация приняла решение временно приостановить движение троллейбусного маршрута №14 на участке ул. Горная — ДОК.
Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела украинскими военными, под землёй находятся 77 человек.