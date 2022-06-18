Мэр Донецка сообщил об облаке дыма над заводом «Топаз»

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Над заводом «Топаз» в Донецке клубится дым, Куйбышевский район находится под обстрелом ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Практически из всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом «Топаз». Куйбышевский район города остаётся под обстрелами», — написал он в Telegram.

В связи с непрекращающимися обстрелами городская администрация приняла решение временно приостановить движение троллейбусного маршрута №14 на участке ул. Горная — ДОК.

Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела украинскими военными, под землёй находятся 77 человек.

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