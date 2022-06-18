Мэр Донецка сообщил о нескольких пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ
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«Обстрел микрорайона Топаз в Куйбышевском районе города не прекращается... Имеются пострадавшие мирные жители. На месте работают представители спасательных служб», — написал он в Telegram.
Кулемзин уточнил, что повреждены несколько жилых домов и продуктовый магазин.
Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела украинскими военными, под землёй находятся 77 человек.