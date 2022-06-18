Мэр Донецка сообщил о нескольких пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ

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Несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка сообщил о нескольких пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ
  • AP

«Обстрел микрорайона Топаз в Куйбышевском районе города не прекращается... Имеются пострадавшие мирные жители. На месте работают представители спасательных служб», — написал он в Telegram.

Кулемзин уточнил, что повреждены несколько жилых домов и продуктовый магазин.

Ранее сообщалось, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела украинскими военными, под землёй находятся 77 человек.

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