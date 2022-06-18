В ДНР заявили о гибели пяти человек за день из-за обстрела со стороны украинской армии

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В результате обстрела со стороны ВСУ в ДНР число погибших возросло до пяти, ещё 12 получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны республики.
В ДНР заявили о гибели пяти человек за день из-за обстрела со стороны украинской армии
  • РИА Новости

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до пяти человек, ещё 12 получили ранения. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — сообщил штаб.

18 июня украинские военные продолжают обстрел Донецка, в Авдеевке зафиксированы прилёты снарядов калибра 155 мм.

Обстрелу подвергся и центр города, одно из попаданий зафиксировано на улице Университетской в районе кинотеатра «Звёздочка».

Также один из снарядов ВСУ повредил здание Донецкого национального университета.

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