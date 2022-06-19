Французский доброволец Кастель рассказал о восхищении героизмом населения Донбасса

Гражданин ДНР, французский доброволец Эрван Кастель из батальона «Пятнашка» рассказал корреспонденту RT Роману Косареву о том, как он восхищается «героизмом народа Донбасса». По словам ополченца, местное население предано традициям, уважает свою историю и проявляет мужество.

По словам Кастеля, он приехал в регион не только по политическим мотивам.

«При этом я открыл для себя то, чего не ожидал, — героизм народа Донбасса. Здесь люди преданы своим традициям, чтут свою историю, проявляют мужество, исповедуют веру (стоит учитывать и этот религиозный православный аспект в сопротивлении Донбасса). В общем, это некая совокупность самобытных черт, которые впечатлили меня. Сказать «восхищён», значит ничего не сказать. Восхищён стойкостью и силой духа населения Донбасса», — рассказал он.

Кастель добавил, что он увидел множество примеров героизма местного населения.

«Жизнь в Донбассе, наверное, произвела самое неизгладимое и самое глубокое впечатление на меня», — сказал боец.

Кастель также сообщил, что расстроен тем, что не может в настоящее время принять участие в боевых действиях из-за серьёзного ранения.

«Но всё же, наверное, я внёс какой-то вклад за прошлые годы. Около пяти-шести лет я провёл в окопах, был серьёзно ранен. Но надеюсь восстановить руку, затем вернуться сюда, чтобы служить республике. Такова моя цель — хотя бы с помощью протеза восстановить мою левую руку и служить народу Донбасса», — сказал он.

Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба в апреле рассказал, что потери у ВСУ большие, они «не пополняются». По его словам, они «призвали тех резервистов, которые когда-то служили».

Авидзба выразил мнение, что российская спецоперация в Донбассе «на считаные часы» опередила наступление украинских военных.