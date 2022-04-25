Командир батальона ДНР «Пятнашка» Авидзба заявил об огромных потерях украинских войск

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Командир батальона Донецкой Народной Республики «Пятнашка» Ахра Авидзба в интервью РИА Новости заявил об огромных потерях украинских войск.
Командир батальона ДНР «Пятнашка» Авидзба заявил об огромных потерях украинских войск
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Авидзба заявил, что «потери у них не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили».

«Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», — сказал он. 

Командир батальона добавил, на Украине «есть определённые какие-то бригады, которые вначале сопоставили». При этом он заявил, что сегодня эти бригады «ротировались, их сняли» из-за «огромных потерь» и «упадшего морального духа».

«Они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, ещё что-то. Но это всё равно вернётся уже не то боеспособное подразделение, которое было», — сказал он.

По его словам, говорить, что у украинских войск нет потерь, «это крайне глупо».

Ранее Авидзба выразил мнение, что российская спецоперация в Донбассе «на считаные часы» опередила наступление украинских военных.

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