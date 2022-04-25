В ДНР заявили, что спецоперация «на считанные часы» опередила наступление украинских войск
«(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», — приводит его слова РИА Новости.
Авидзба пояснил, что из-за начала спецоперации украинским войскам пришлось менять наступательные планы на оборонительные.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что если бы Россия запоздала с операцией, то по её территории был бы нанесён удар.