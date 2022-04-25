В ДНР заявили, что спецоперация «на считанные часы» опередила наступление украинских войск

Короткая ссылка
Командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба выразил мнение, что российская спецоперация в Донбассе «на считанные часы» опередила наступление украинских военных.

«(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», — приводит его слова РИА Новости.

Авидзба пояснил, что из-за начала спецоперации украинским войскам пришлось менять наступательные планы на оборонительные.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что если бы Россия запоздала с операцией, то по её территории был бы нанесён удар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить