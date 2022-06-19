Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл на Украину

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Спецпредставитель Европейского союза (ЕС) по правам человека Имон Гилмор прибыл с визитом в Киев, следует из сообщения представительства ЕС на Украине.
Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл на Украину
  • AP

«В феврале... я встретился с беженцами на польской границе, сейчас совершаю путешествие их путём в обратном направлении», — говорится в заявлении чиновника.

Гилмор отметил, что хочет сам увидеть случаи нарушения прав человека, а также «пообщаться с обычными людьми и представителями власти».

Еврокомиссия (ЕК) 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но с условием проведения ряда важных реформ. Этот вопрос будет рассматриваться в ходе саммита глав государств объединения, который состоится на следующей неделе.

Позже в ЕК опубликовали перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у неё статуса кандидата на членство в ЕС.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не против перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией.

Вместе с тем он предположил, что Украина потребует от Европы очень больших дотаций, которые всё равно не пойдут на восстановление критически важных отраслей производства.

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