Число пострадавших в результате обстрелов ДНР 18 июня со стороны ВСУ увеличилось до 25

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В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских военных за сутки погибли пять человек, ещё 20 получили ранения.

Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 июня 2022 года составляет 25 человек (пять погибших и 20 раненых)», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Жертвы есть в Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка, а также в Ясиноватой.

Ранее сообщалось о том, что 18 июня украинские военные подвергли Донецк сильному обстрелу.

Одно из попаданий зафиксировано на улице Университетской в районе кинотеатра «Звёздочка».

Также один из снарядов ВСУ повредил здание Донецкого национального университета.

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