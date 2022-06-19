Число пострадавших в результате обстрелов ДНР 18 июня со стороны ВСУ увеличилось до 25
Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 июня 2022 года составляет 25 человек (пять погибших и 20 раненых)», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
Жертвы есть в Куйбышевском и Ворошиловском районах Донецка, а также в Ясиноватой.
Ранее сообщалось о том, что 18 июня украинские военные подвергли Донецк сильному обстрелу.
Одно из попаданий зафиксировано на улице Университетской в районе кинотеатра «Звёздочка».
Также один из снарядов ВСУ повредил здание Донецкого национального университета.