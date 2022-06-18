Пенсионный фонд начнёт приём заявлений в Мелитополе 1 июля

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В Мелитополе в Запорожской области с 1 июля заново созданный Пенсионный фонд начнёт принимать заявления от пенсионеров. Об этом сообщила глава ВГА области Галина Данильченко.
Пенсионный фонд начнёт приём заявлений в Мелитополе 1 июля
  • РИА Новости

«В Мелитополе сейчас ведутся подготовительные работы для открытия Пенсионного фонда — мелитопольского территориального управления. С 1 июля Пенсионный фонд города Мелитополя начнёт принимать первые заявления от наших пенсионеров», — сказала Данильченко, слова которой приводятся в Telegram-канале Исполнительного комитета города.

Она также рассказала, что 21 июня в Мелитополе откроется дополнительный пункт выплаты социальных пособий в размере 10 тыс. руб.

Уточняется, что получить пособия могут в том числе многодетные семьи и матери-одиночки.

11 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что жителям Мелитополя, получившим ранее гражданство России, выдали первые российские паспорта.

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