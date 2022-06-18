В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей в результате обстрела Мироновки со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли пляж в Мироновке в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ нанесли удар по Мироновке рядом со Светлодарском, ранение получили два мирных жителя», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Также в результате обстрела торговых павильонов в Куйбышевском районе Донецка погиб мирный житель, отметили в штабе.

В МЧС ДНР ранее сообщили о раненных и погибших сотрудниках при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также заявил о нескольких пострадавших в результате обстрела города.