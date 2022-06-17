Мирная жительница ДНР погибла при обстреле со стороны украинских военных

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В Донецкой Народной Республике сообщили о гибели женщины при обстреле со стороны украинской армии.
Мирная жительница ДНР погибла при обстреле со стороны украинских военных
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«ВФУ атаковали Верхнеторецкое, по ул. Мира погибла женщина», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.

До этого украинские военные обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обстреле Донецка из шести огневых точек

По словам Пушилина, украинские войска пытаются подтянуть новую технику для нанесения ударов по жилым кварталам населённых пунктов ДНР. 

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, назвал удары по жилым кварталам Донецка преступлением против человечности.

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