Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание Никитовской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике.

«Поступила информация о повреждениях в результате сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА ВФУ Никитовской исправительной колонии в Горловке», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

До этого украинские военные обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка.

Глава Денис Пушилин сообщил об обстреле Донецка из шести огневых точек.

По словам Пушилина, украинские войска пытаются подтянуть новую технику для нанесения ударов по жилым кварталам населённых пунктов ДНР.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, назвал удары по жилым кварталам Донецка преступлением против человечности.