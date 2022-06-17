В ЛНР прокомментировали заявление Токаева о перспективе признания республик Донбасса

Казахстан имеет право как государство на собственную позицию, но прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно, заявил глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего, комментируя высказывание казахского президента Касым-Жомарта Токаева о признании республик Донбасса.

«Это позиция. Государство имеет право на такую позицию. Но закрывать глаза на объективную реальность, прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно», — сказал он РИА Новости.

Токаев ранее рассказал, что Казахстан не признаёт независимости ЛНР и ДНР, как и других «квазигосударственных территорий».

По его мнению, широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.