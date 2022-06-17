В ЛНР прокомментировали заявление Токаева о перспективе признания республик Донбасса
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
«Это позиция. Государство имеет право на такую позицию. Но закрывать глаза на объективную реальность, прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно», — сказал он РИА Новости.
Токаев ранее рассказал, что Казахстан не признаёт независимости ЛНР и ДНР, как и других «квазигосударственных территорий».
По его мнению, широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.