В ЛНР прокомментировали заявление Токаева о перспективе признания республик Донбасса

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Казахстан имеет право как государство на собственную позицию, но прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно, заявил глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего, комментируя высказывание казахского президента Касым-Жомарта Токаева о признании республик Донбасса.
В ЛНР прокомментировали заявление Токаева о перспективе признания республик Донбасса
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

«Это позиция. Государство имеет право на такую позицию. Но закрывать глаза на объективную реальность, прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно», — сказал он РИА Новости.

Токаев ранее рассказал, что Казахстан не признаёт независимости ЛНР и ДНР, как и других «квазигосударственных территорий».

По его мнению, широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

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