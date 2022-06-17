Токаев объяснил, почему Казахстан не признаёт ЛНР и ДНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что республика не признаёт независимости ЛНР и ДНР, как и других «квазигосударственных территорий». По его мнению, широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.

«Подсчитано, что если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на всём земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникает более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаём ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применён и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос модератора, главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Он добавил: «Это откровенный ответ на откровенный вопрос».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

В разговоре с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем он напомнил о решении международного суда по ситуации в Косове, которое было поддержано международной общественностью. Луганская и Донецкая народные республики стали независимыми по аналогии с этим решением, подчеркнул глава российского государства.